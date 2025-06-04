Addiko Bank SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

Addiko Bank peamine SWIFT-kood HAABBA22XXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Addiko Bank riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on HAABBA22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.