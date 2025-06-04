Orco Bank Bonaire SWIFT-kood Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

Orco Bank Bonaire peamine SWIFT-kood ORBABQBNXXX -s on Bonaire, Sint Eustatius ja Saba . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bonaire, Sint Eustatius ja Saba ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Orco Bank Bonaire riigis Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on ORBABQBNXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.