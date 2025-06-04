Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural SWIFT-kood Alžeeria

Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural peamine SWIFT-kood BADRDZALXXX -s on Alžeeria . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Alžeeria ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural riigis Alžeeria, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on BADRDZALXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.