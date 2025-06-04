MERRILL LYNCH INTERNATIONAL SWIFT kood on
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
LONDON
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, GREATER LONDON, EC1A 1HQ
UNITED KINGDOM
SWIFT kood on kontrollitud ja seda uuendatakse regulaarselt
Millal peaksin MLILGB3LMLC kasutama?
SWIFT-koode kasutatakse selleks, et tagada teie raha õigesse kohta jõudmine piiriülesel raha saatmisel või vastuvõtmisel. Kasutage funktsiooni MLILGB3LMLC kui soovite saata raha sihtkohta MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ülaltoodud aadressil, linnas ja riigis. Veenduge alati, et kasutatav SWIFT-kood kuulub sihtpangale.
Jaotamine MLILGB3LMLC
SWIFT/BIC-koodid koosnevad 8–11 tähest ja numbrist, et tuvastada konkreetne pank ja filiaal maailmas.
Pangakood (MLIL): Need neli tähte tähistavad MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Riigikood (GB): Need kaks tähte näitavad panga riiki Ühendkuningriik.
Asukohakood (3L): Need kaks märki näitavad panga peakontori asukohta.
Filiaali kood (MLC): Need kolm numbrit tähistavad konkreetset filiaali. BIC-koodid, mis lõpevad tähega 'XXX', viitavad panga peakontorile.
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL koodi üksikasjad
Õiged SWIFT-koodid on üliolulised, et vältida probleeme või viivitusi ülekannetega. Enne SWIFT-koodi kasutamist veenduge, et:
Panga kontrollimine: kontrollige üle, kas panga nimi vastab saaja panga nimele.
Kontrollige filiaali nime: kui kasutate filiaalispetsiifilist SWIFT-koodi, veenduge, et see filiaal vastaks saaja filiaalile.
Kinnitage riik: Pankadel on esindusi üle kogu maailma. Veenduge, et SWIFT-kood vastab sihtpanga riigile.
Korduma kippuvad küsimused teemal MLILGB3LMLC
SWIFT-kood on unikaalne identifikaator, mida kasutatakse pankade ja finantsasutuste tuvastamiseks üle maailma rahvusvaheliste rahaülekannete puhul. SWIFT tähistab Ülemaailmset Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühingut. Need koodid aitavad tagada, et maksed suunatakse õigesse panka ja riiki. Tüüpiline SWIFT-kood on kas 8 või 11 tähemärki pikk ja sisaldab teavet panga, riigi, asukoha ja mõnikord ka konkreetse filiaali kohta.
Mitte alati. Mõned pangad kasutavad kõigi filiaalide jaoks ühte SWIFT-koodi (tavaliselt peakontori kood, mis lõpeb XXX-ga). Teised määravad igale harule unikaalsed SWIFT-koodid, sageli kolme viimase tähemärgiga. Kui saaja esitab filiaalipõhise koodi, on kõige parem seda kasutada – see võib kiirendada töötlemist või tagada, et makse jõuab kiiremini õigesse kohta.
Ülaltoodud linnas ja aadressil rahvusvahelisi pangaülekandeid saates või vastu võttes peaksite kasutama MLILGB3LMLC aadressile MERRILL LYNCH INTERNATIONAL . See tuvastab saaja panga ja filiaali, eriti SWIFT-võrgu kaudu piiriüleste rahaülekannete korral. Mõned riigid ja makseviisid ei pruugi SWIFT-koodi nõuda, seega kontrollige enne ülekande tegemist alati oma saaja või pangaga.
SWIFT/BIC-kood MLILGB3LMLC on mõeldud MERRILL LYNCH INTERNATIONAL rahvusvaheliste ülekannete jaoks. Siin on iga koodi osa tähenduse jaotus:
MLIL – See on pangakood, mis tähistab MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
GB – See on riigikood, mis näitab, et pank asub Ühendkuningriik
3L – See on asukohakood, mis näitab panga peakontorit
MLC – See on filiaali kood ja kui see kuvatakse kujul „XXX”, viitab see peakontorile või põhifiliaalile.
Jah, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL võib hallata mitut filiaali. Iga filiaal võib teenindada erinevaid piirkondi, pakkuda erinevaid teenuseid ja – rahvusvaheliste pangaülekannete puhul – mõned võivad isegi kasutada erinevaid SWIFT-koode. Maksejuhiste esitamisel on oluline märkida konkreetne filiaal, kus teie kontot hoitakse.
Kui kasutate valet SWIFT-koodi, võib teie makse viibida, valesti suunata või saaja pank selle isegi tagasi lükata. Mõnel juhul võidakse raha saatjale tagastada ja sellega võivad kaasneda lisatasud. Veenduge alati, et SWIFT-kood vastaks kas teie filiaali või ametliku peakontori koodile. Kui te pole kindel, võtke enne ülekande tegemist ühendust ettevõttega MERRILL LYNCH INTERNATIONAL .
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.