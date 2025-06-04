SYP - Süüria nael
Süüria nael on Süüria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Süüria nael vahetuskurss on SYP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SYP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Süüria nael kursid ja valuutakonverteri.
Süüria nael statistika
|Nimi
|Süüria nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Piaster
|Väiksema ühiku sümbol
|Piaster
|Populaarseim SYP konverteerimine
|SYP kuni USD
|Populaarseim SYP graafik
|SYP kuni USD graafik
Süüria nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: £1, £2, £5, £10, £25
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Keskpank
|Süüria Keskpank
|Kasutajad
Süüria
