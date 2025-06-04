  1. Avaleht
SYP - Süüria nael

Süüria nael on Süüria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Süüria nael vahetuskurss on SYP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SYP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Süüria nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

SYPSüüria nael

Süüria nael statistika

NimiSüüria nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Piaster
Väiksema ühiku sümbolPiaster
Populaarseim SYP konverteerimineSYP kuni USD
Populaarseim SYP graafikSYP kuni USD graafik

Süüria nael profiil

MündidSageli kasutatud: £1, £2, £5, £10, £25
PangatähedSageli kasutatud: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
KeskpankSüüria Keskpank
Kasutajad
Süüria

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.505
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789792
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.253
AUD / USD0.671129

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%