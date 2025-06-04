SYP - Süüria nael

Süüria nael on Süüria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Süüria nael vahetuskurss on SYP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SYP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Süüria nael kursid ja valuutakonverteri.