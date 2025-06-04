RUB - Vene rubla
Vene rubla on Venemaa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vene rubla vahetuskurss on RUB kuni USD kurss. Rubla valuutakood on RUB ja valuuta sümbol on ₽. Allpool leiate Vene rubla kursid ja valuutakonverteri.
Ruble on olnud Venemaa valuuta umbes 500 aastat; seda on kasutatud erinevates riikides kogu oma ajaloo vältel. Rubli väärtuse erinevate muutuste tõttu on olnud erinevaid rubli versioone.
|Aastad
|Rubli kirjeldus
|Esimene ruble
|1500ndad-1921
|
|Teine ruble
|1921-1922
|
|Kolmas ruble
|1923-1924
|
|Neljas ruble
|1924-1947
|
|Viies ruble
|1947-1961
|
|Kuues ruble
|1961-1997
|
|Seitsmes ruble
|1998-kuni tänaseni
|
Vene rubla statistika
|Nimi
|Vene rubla
|Sümbol
|₽
|Väiksem ühik
|1/100 = kopeik
|Väiksema ühiku sümbol
|к.
|Populaarseim RUB konverteerimine
|RUB kuni USD
|Populaarseim RUB graafik
|RUB kuni USD graafik
Vene rubla profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Harva kasutatud: к.1, к.5, ₽10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Harva kasutatud: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Keskpank
|Venemaa Pank
|Kasutajad
Venemaa, Tadžikistan
Venemaa, Tadžikistan
Miks olete huvitatud RUB-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida RUB e-posti uuendusedHankida RUB kursid oma telefoniHankida RUB valuutaandmete API oma ettevõttele