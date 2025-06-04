  1. Avaleht
RUB - Vene rubla

Vene rubla on Venemaa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vene rubla vahetuskurss on RUB kuni USD kurss. Rubla valuutakood on RUB ja valuuta sümbol on ₽. Allpool leiate Vene rubla kursid ja valuutakonverteri.

Ruble on olnud Venemaa valuuta umbes 500 aastat; seda on kasutatud erinevates riikides kogu oma ajaloo vältel. Rubli väärtuse erinevate muutuste tõttu on olnud erinevaid rubli versioone.

Aastad Rubli kirjeldus
Esimene ruble 1500ndad-1921
  • Ruble jäi Venemaa ametlikuks valuutaks kuni 1921. aastani, kui selle väärtus langes dramaatiliselt
  • 1710. aastal anti rubli esimene alamjaotus, kopeik, kus 100 kopeiki moodustas ühe rubli
  • Kasutati bimetallilist standardit kuld ja hõbe
  • 1885. aastal võeti kasutusele uus standard ja ruble seoti Prantsuse frankiga vahega 1 rubel 4 frangi vastu
Teine ruble 1921-1922
  • Uus nimetamine määrati vahega 1 uus 10 000 vana rubli vastu
  • Chervonets'e hakati samuti kasutama alates 1922. aastast
Kolmas ruble 1923-1924
  • NSV Liit andis välja uue nimetamise vahega 1 uus 100 vana rubli vastu
Neljas ruble 1924-1947
  • Tuntud kui kuldruble, neljas versioon anti välja vahega 50 000 vana 1 uue rubli vastu
Viies ruble 1947-1961
  • Pärast Teist maailmasõda määrati uus nimetamine vahega 10 vana 1 uue rubli vastu
Kuues ruble 1961-1997
  • Põhinedes 1947. aasta reformile, määrati uus nimetamine
  • Pärast NSV Liidu kokkuvarisemist jätkas Venemaa rubli kasutamist, asendades vanad pangatähed
Seitsmes ruble 1998-kuni tänaseni
  • 1998. aastal määrati uus nimetamine vahega 1 uus 1 000 vana rubli vastu
  • Sel aastal, kuus kuud pärast Venemaa finantskriisi, kaotas RUB 70% oma väärtusest USA dollari suhtes
  • 2010. aastal otsustasid Venemaa ja Hiina kasutada oma rahvuslikke valuutasid ühises kaubanduses

Vene rubla statistika

NimiVene rubla
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = kopeik
Väiksema ühiku sümbolк.
Populaarseim RUB konverteerimineRUB kuni USD
Populaarseim RUB graafikRUB kuni USD graafik

Vene rubla profiil

MündidSageli kasutatud: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Harva kasutatud: к.1, к.5, ₽10
PangatähedSageli kasutatud: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Harva kasutatud: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
KeskpankVenemaa Pank
Kasutajad
Venemaa, Tadžikistan

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34980
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671185

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%