KPW - Põhja-Korea vonn
Põhja-Korea vonn on Korea (Põhi) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Põhja-Korea vonn vahetuskurss on KPW kuni USD kurss. Won valuutakood on KPW ja valuuta sümbol on ₩. Allpool leiate Põhja-Korea vonn kursid ja valuutakonverteri.
Põhja-Korea vonn statistika
|Nimi
|Põhja-Korea vonn
|Sümbol
|₩
|Väiksem ühik
|1/100 = Chon
|Väiksema ühiku sümbol
|Chon
|Populaarseim KPW konverteerimine
|KPW kuni USD
|Populaarseim KPW graafik
|KPW kuni USD graafik
Põhja-Korea vonn profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Kasutajad
Korea (Põhi)
Miks olete huvitatud KPW-st?
