  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. KPW

kpw
KPW - Põhja-Korea vonn

Põhja-Korea vonn on Korea (Põhi) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Põhja-Korea vonn vahetuskurss on KPW kuni USD kurss. Won valuutakood on KPW ja valuuta sümbol on ₩. Allpool leiate Põhja-Korea vonn kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

kpw
KPWPõhja-Korea vonn

Põhja-Korea vonn statistika

NimiPõhja-Korea vonn
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Chon
Väiksema ühiku sümbolChon
Populaarseim KPW konverteerimineKPW kuni USD
Populaarseim KPW graafikKPW kuni USD graafik

Põhja-Korea vonn profiil

MündidSageli kasutatud: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
PangatähedSageli kasutatud: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Kasutajad
Korea (Põhi)

Miks olete huvitatud KPW-st?

Ma tahan...

Tellida KPW e-posti uuendusedHankida KPW kursid oma telefoniHankida KPW valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17663
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34891
USD / CHF0.790034
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670771

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%