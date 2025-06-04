  1. Avaleht
IRR - Iraani riaal

Iraani riaal on Iraan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iraani riaal vahetuskurss on IRR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on IRR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Iraani riaal kursid ja valuutakonverteri.

Iraani riaal statistika

NimiIraani riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Dinaar
Väiksema ühiku sümbolDinaar
Populaarseim IRR konverteerimineIRR kuni USD
Populaarseim IRR graafikIRR kuni USD graafik

Iraani riaal profiil

MündidSageli kasutatud: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
PangatähedSageli kasutatud: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
KeskpankIraani Islami Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Iraan

