IRR - Iraani riaal
Iraani riaal on Iraan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iraani riaal vahetuskurss on IRR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on IRR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Iraani riaal kursid ja valuutakonverteri.
Iraani riaal statistika
|Nimi
|Iraani riaal
|Sümbol
|﷼
|Väiksem ühik
|1/100 = Dinaar
|Väiksema ühiku sümbol
|Dinaar
|Populaarseim IRR konverteerimine
|IRR kuni USD
|Populaarseim IRR graafik
|IRR kuni USD graafik
Iraani riaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Keskpank
|Iraani Islami Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Iraan
Iraan
Miks olete huvitatud IRR-st?
Ma tahan...Tellida IRR e-posti uuendusedHankida IRR kursid oma telefoniHankida IRR valuutaandmete API oma ettevõttele