CUP - Kuuba peeso
Kuuba peeso on Kuuba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kuuba peeso vahetuskurss on CUP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on CUP ja valuuta sümbol on ₱. Allpool leiate Kuuba peeso kursid ja valuutakonverteri.
Kuuba peeso statistika
|Nimi
|Kuuba peeso
|Sümbol
|₱
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim CUP konverteerimine
|CUP kuni USD
|Populaarseim CUP graafik
|CUP kuni USD graafik
Kuuba peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Keskpank
|Kuuba Keskpank
|Kasutajad
Kuuba
Kuuba
