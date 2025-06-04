  1. Avaleht
CUP - Kuuba peeso

Kuuba peeso on Kuuba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kuuba peeso vahetuskurss on CUP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on CUP ja valuuta sümbol on ₱. Allpool leiate Kuuba peeso kursid ja valuutakonverteri.

Kuuba peeso statistika

NimiKuuba peeso
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim CUP konverteerimineCUP kuni USD
Populaarseim CUP graafikCUP kuni USD graafik

Kuuba peeso profiil

MündidSageli kasutatud: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
PangatähedSageli kasutatud: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
KeskpankKuuba Keskpank
Kasutajad
Kuuba

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.789744
USD / CAD1.36668
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670807

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%