CUC - Kuuba konverteeritav peeso

Kuuba konverteeritav peeso on Kuuba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kuuba konverteeritav peeso vahetuskurss on CUC kuni USD kurss. Konverteeritavad Pesod valuutakood on CUC ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kuuba konverteeritav peeso kursid ja valuutakonverteri.

Hoiatus: Alates 14. novembrist 2004 on kõik vahetused CUC ja USD vahel 10% Kuuba maksu all, mis lisandub kõikidele vahetuskurssidele.

Alates 14. märtsist 2011 on ekspordid vabastatud 10% Kuuba maksust.