byr
BYR - Valgevene rubla

Valgevene rubla on Valgevene valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Valgevene rubla vahetuskurss on BYR kuni USD kurss. Rubla valuutakood on BYR ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Valgevene rubla kursid ja valuutakonverteri.

Teade: 1. juulil 2016 asendas uus Valgevene rubla (BYN) Valgevene rubla (BYR) suhtega 1:10,000.

byr
BYRValgevene rubla

Valgevene rubla statistika

NimiValgevene rubla
Sümbolp.
Väiksem ühik1/100 = Kapeyka
Väiksema ühiku sümbolKapeyka
Populaarseim BYR konverteerimineBYR kuni USD
Populaarseim BYR graafikBYR kuni USD graafik

Valgevene rubla profiil

PangatähedSageli kasutatud: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
KeskpankValgevene Vabariigi Rahvuspank
Kasutajad
Valgevene

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%