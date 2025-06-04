BYR - Valgevene rubla

Valgevene rubla on Valgevene valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Valgevene rubla vahetuskurss on BYR kuni USD kurss. Rubla valuutakood on BYR ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Valgevene rubla kursid ja valuutakonverteri.

Teade: 1. juulil 2016 asendas uus Valgevene rubla (BYN) Valgevene rubla (BYR) suhtega 1:10,000.