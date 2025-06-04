  1. Avaleht
byn
BYN - Valgevene rubla

Valgevene rubla on Valgevene valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Valgevene rubla vahetuskurss on BYN kuni USD kurss. Rubla valuutakood on BYN ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Valgevene rubla kursid ja valuutakonverteri.

Teade: 1. juulil 2016 asendas uus Valgevene rubla (BYN) Valgevene rubla (BYR) suhtega 1:10,000.

Valgevene rubla statistika

NimiValgevene rubla
SümbolBr
Väiksem ühik1/100 = Kapeyka
Väiksema ühiku sümbolKapeyka
Populaarseim BYN konverteerimineBYN kuni USD
Populaarseim BYN graafikBYN kuni USD graafik

Valgevene rubla profiil

PangatähedSageli kasutatud: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
KeskpankValgevene Vabariigi Rahvuspank
Kasutajad
Valgevene

