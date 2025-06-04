BYN - Valgevene rubla
Valgevene rubla on Valgevene valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Valgevene rubla vahetuskurss on BYN kuni USD kurss. Rubla valuutakood on BYN ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Valgevene rubla kursid ja valuutakonverteri.
Teade: 1. juulil 2016 asendas uus Valgevene rubla (BYN) Valgevene rubla (BYR) suhtega 1:10,000.
Valgevene rubla statistika
|Nimi
|Valgevene rubla
|Sümbol
|Br
|Väiksem ühik
|1/100 = Kapeyka
|Väiksema ühiku sümbol
|Kapeyka
|Populaarseim BYN konverteerimine
|BYN kuni USD
|Populaarseim BYN graafik
|BYN kuni USD graafik
Valgevene rubla profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Keskpank
|Valgevene Vabariigi Rahvuspank
|Kasutajad
Valgevene
Valgevene
