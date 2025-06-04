Valgevene rubla on Valgevene valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Valgevene rubla vahetuskurss on BYN kuni USD kurss. Rubla valuutakood on BYN ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Valgevene rubla kursid ja valuutakonverteri.

Teade: 1. juulil 2016 asendas uus Valgevene rubla (BYN) Valgevene rubla (BYR) suhtega 1:10,000.