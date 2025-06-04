BAM - Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark
Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark on Bosnia ja Hertsegoviina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark vahetuskurss on BAM kuni USD kurss. Konverteeritavad Markid valuutakood on BAM ja valuuta sümbol on KM. Allpool leiate Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark kursid ja valuutakonverteri.
Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark statistika
|Nimi
|Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark
|Sümbol
|KM
|Väiksem ühik
|1/100 = fening
|Väiksema ühiku sümbol
|fening
|Populaarseim BAM konverteerimine
|BAM kuni USD
|Populaarseim BAM graafik
|BAM kuni USD graafik
Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark profiil
|Hüüdnimed
|конвертибилна марка (Serbian)
|Mündid
|Sageli kasutatud: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Keskpank
|Bosnia ja Hertsegoviina keskpank
|Kasutajad
Bosnia ja Hertsegoviina
