BAM - Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark

Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark on Bosnia ja Hertsegoviina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark vahetuskurss on BAM kuni USD kurss. Konverteeritavad Markid valuutakood on BAM ja valuuta sümbol on KM. Allpool leiate Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark kursid ja valuutakonverteri.