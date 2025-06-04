  1. Avaleht
BAM - Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark

Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark on Bosnia ja Hertsegoviina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark vahetuskurss on BAM kuni USD kurss. Konverteeritavad Markid valuutakood on BAM ja valuuta sümbol on KM. Allpool leiate Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark kursid ja valuutakonverteri.

Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark statistika

NimiBosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark
SümbolKM
Väiksem ühik1/100 = fening
Väiksema ühiku sümbolfening
Populaarseim BAM konverteerimineBAM kuni USD
Populaarseim BAM graafikBAM kuni USD graafik

Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark profiil

Hüüdnimedконвертибилна марка (Serbian)
MündidSageli kasutatud: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
PangatähedSageli kasutatud: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
KeskpankBosnia ja Hertsegoviina keskpank
Kasutajad
Bosnia ja Hertsegoviina

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.555
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789581
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670830

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%