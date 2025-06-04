Jälgides oma juuri 1918. aastast Jaffas, on Mercantile Discount Bank Iisraeli pank, mis kuulub Discount Group'i. See pakub jaemüügi- ja äripangandust - kontod, kaardid, laenud, kaubandusteenused, maksed ja digitaalsed kanalid - teenindades kogukondi ja väikeettevõtteid üle kogu Iisraeli.