Luminor Bank AS (Eestis) Asutatud 2017. aastal, ühendades suuremate Põhjamaade pankade Balti tegevused, on Luminor Eesti juhtiv universaalpank, mille peakorter asub Tallinnas. See teenindab eraisikuid ja ettevõtteid kontode, kaartide, laenude ja hüpoteekide, kaubandusteenuste, rahahalduse ja digitaalpangandusega, koordineerides tegevust Balti riikides. Moderniseerimisstrateegia ja piirkondlik ulatus toetavad eksportijaid, koduomanikke ja keskmise suurusega ettevõtteid.