Asutatud 17. sajandil ja peakorter asub Londonis, Barclays tegutseb Ühendkuningriigi jaepanganduses ja äripanganduses koos globaalse ettevõtte ja investeerimispangaga. Ühendkuningriigis pakub see kontosid, hüpoteeke, väikeettevõtete laene, makseid ja varateenuseid. Rahvusvaheliselt pakub see turge, nõustamist ja rahastamist, ühendades Briti kliente globaalsete kapitali- ja kaubanduskäikudega.