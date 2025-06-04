Võrdle vahetuskurssi Banque de Tunisie TND ja GBP vahel
Kas kaalute Banque de Tunisie kasutamist ülekandeks TND -lt GBP? Võrrelge Banque de Tunisie vahetuskursse ja tasusid, et avastada, kui palju Xe-ga kokku hoida saab?
|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
0.250100
|د.ت0
£250.10Saada kohe
Meil pole veel Banque de Tunisie kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda Banque de Tunisie pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave Banque de Tunisiekohta
Üks Tuneesia pikaajalisi panku, mille peakorter asub Tunis, Banque de Tunisie teenindab üksikisikuid, väikeettevõtteid, ettevõtteid ja avalikke asutusi. See pakub makseid, kaarte, hüpoteeke, laene, kaubandusteenuseid, rahahaldust, turge ja varandust, mida pakutakse filiaalide ja kaasaegsete digitaalsete kanalite kaudu, mis toetavad kaubandust, kinnisvara ja infrastruktuuri.
Kui kiire on ülekanne Banque de Tunisie TND -lt GBP -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Banque de Tunisie vahemikus Tuneesia kuni Ühendkuningriik varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Banque de Tunisie vastuvõtuaegu.
Millised on Banque de Tunisie kuni ülekandetasud?
Banque de Tunisie rahvusvahelise rahaülekande hinnad TND -st GBP sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Banque de Tunisie tasusid Xe-ga.
Korduma kippuvad küsimused
Banque de Tunisie pakutav vahetuskurss Tuneesia dinaar (TND) konverteerimiseks Suurbritannia naelsterling (GBP)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Suurbritannia naelsterling . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Banque de Tunisiehind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Banque de Tunisie võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Tuneesia dinaar firmale Suurbritannia naelsterling ettevõtte Banque de Tunisie kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Banque de Tunisie võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Banque de Tunisie, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.