Võrdle vahetuskurssi Bankinter Portugal EUR ja GBP vahel
Kas kaalute Bankinter Portugal kasutamist ülekandeks EUR -lt GBP? Võrrelge Bankinter Portugal vahetuskursse ja tasusid, et avastada, kui palju Xe-ga kokku hoida saab?
Rääkige valuutaeksperdiga täna. Me suudame pakkuda paremaid kursse kui konkurendid.
|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
0.841900
|€0
£841.90Saada kohe
Meil pole veel Bankinter Portugal kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda Bankinter Portugal pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave Bankinter S.A. Sucursal em Portugalkohta
Alates 2016. aastast Lissabonis tegutsev Bankinter Portugal teenindab tarbijaid ja ettevõtteid kontode, hüpoteekide, tarbimis- ja väikeettevõtete laenude, maksete ja investeerimistoodetega. See toob Bankinteri digitaalset esmast teenust ja nõustamist Portugali turule, toetades kinnisvara, ettevõtjaid ja spetsialiste.
Kui kiire on ülekanne Bankinter Portugal EUR -lt GBP -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Bankinter Portugal vahemikus Euro liikmesriigid kuni Ühendkuningriik varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Bankinter S.A. Sucursal em Portugal vastuvõtuaegu.
Millised on Bankinter Portugal kuni ülekandetasud?
Bankinter Portugal rahvusvahelise rahaülekande hinnad EUR -st GBP sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Bankinter Portugal tasusid Xe-ga.
Miks teha ülekandeid Xe kaudu traditsiooniliste pankade asemel?
Paremad hinnad
Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga, et näha erinevust.
Madalamad tasud
Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud , et teaksite täpselt, mille eest maksate.
Kiiremad ülekanded
Enamik ülekandeid tehakse samal päeval. Me teame, kui oluline on, et teie raha jõuaks kohale kiiresti ja usaldusväärselt.
Xe ekspertide ööpäevaringne ülemaailmne ülekannete tugi
Vajad abi rahvusvahelise rahaülekandega? Oleme siin, et aidata – võtke meiega juba täna ühendust, et saada personaalset tuge!
Xe kõrgemate veebipõhiste saatmislimiitidega saate rohkem ülekandeid teha
Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid internetiülekannete limiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.
Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma
Kas olete valmis alustama?
Oled võrrelnud Bankinter Portugal vahetuskursse Xe-ga ja on aeg avada parim väärtus oma rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks. Sinu esimene ülekanne on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel – alusta kohe ja vii oma raha kaugemale!
Korduma kippuvad küsimused
Bankinter Portugal pakutav vahetuskurss Euro (EUR) konverteerimiseks Suurbritannia naelsterling (GBP)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Suurbritannia naelsterling . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Bankinter Portugalhind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Bankinter Portugal võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Euro firmale Suurbritannia naelsterling ettevõtte Bankinter Portugal kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Bankinter Portugal võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Bankinter Portugal, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.