Võrdle vahetuskurssi Bank Pekao PLN ja EUR vahel
Kas kaalute Bank Pekao kasutamist ülekandeks PLN -lt EUR? Võrrelge Bank Pekao vahetuskursse ja tasusid, et avastada, kui palju Xe-ga kokku hoida saab?
|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
0.229700
|zł0
€229.70Saada kohe
Meil pole veel Bank Pekao kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda Bank Pekao pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao)kohta
Asutatud 1929. aastal Varssavis, Pekao on üks Poola ajaloolisemaid panku. See pakub jaepangandust, väikeettevõtete pangandust ja ettevõtte pangandust—makseid, hüpoteeke, ärilaene, kaubanduse rahastamist, turge ja varasid—teenindades leibkondi ja ettevõtteid riiklikult filiaalide ja digitaalsete kanalite kaudu.
Kui kiire on ülekanne Bank Pekao PLN -lt EUR -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Bank Pekao vahemikus Poola kuni Euro liikmesriigid varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) vastuvõtuaegu.
Millised on Bank Pekao kuni ülekandetasud?
Bank Pekao rahvusvahelise rahaülekande hinnad PLN -st EUR sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Bank Pekao tasusid Xe-ga.
Miks teha ülekandeid Xe kaudu traditsiooniliste pankade asemel?
Paremad hinnad
Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga, et näha erinevust.
Madalamad tasud
Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud , et teaksite täpselt, mille eest maksate.
Kiiremad ülekanded
Enamik ülekandeid tehakse samal päeval. Me teame, kui oluline on, et teie raha jõuaks kohale kiiresti ja usaldusväärselt.
Xe ekspertide ööpäevaringne ülemaailmne ülekannete tugi
Vajad abi rahvusvahelise rahaülekandega? Oleme siin, et aidata – võtke meiega juba täna ühendust, et saada personaalset tuge!
Xe kõrgemate veebipõhiste saatmislimiitidega saate rohkem ülekandeid teha
Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid internetiülekannete limiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.
Xe-d usaldavad miljonid inimesed üle maailma
Kas olete valmis alustama?
Oled võrrelnud Bank Pekao vahetuskursse Xe-ga ja on aeg avada parim väärtus oma rahvusvaheliste rahaülekannete jaoks. Sinu esimene ülekanne on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel – alusta kohe ja vii oma raha kaugemale!
Korduma kippuvad küsimused
Bank Pekao pakutav vahetuskurss Poola zlott (PLN) konverteerimiseks Euro (EUR)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Euro . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Bank Pekaohind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Bank Pekao võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Poola zlott firmale Euro ettevõtte Bank Pekao kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Bank Pekao võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Bank Pekao, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.