Asutatud 1966. aastal Kampalas, keskpank väljastab Uganda shillingi, seab rahapoliitikat, haldab reserve ja jälgib maksesüsteeme. See litsentseerib ja jälgib pankasid ja MDIs, edendab finantsstabiilsust ja kaasatust ning moderniseerib digitaalseid raile valitsuse, rahaülekannete ja kaubanduse jaoks. Uuringud, andmed ja tarbijakaitse algatused toetavad vastupidavat ja läbipaistvat finantssektorit.