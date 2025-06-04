Asutatud 1695. aastal ja peakorter Edinburghis, Šotimaa Pank on osa Lloydsi pangandusrühmast. See pakub jaepangandust, väikeettevõtete pangandust ja ettevõtte pangandust Šotimaal ja kogu Ühendkuningriigis, pakkudes kontosid, hüpoteeke, ärilaene, makseid ja varateenuseid. Sügavad piirkondlikud juured ja kaasaegsed digitaalsed platvormid toetavad leibkondi ja ettevõtteid.