Asutatud 1967. aastal Nuukis, Gröönimaa Pank on riigi juhtiv kommertspank. See teenindab jaepanganduse, väikeettevõtete ja ettevõtete kliente maksete, hüpoteekide, laenude ja nõustamisega, mis on kohandatud kalanduse, kaevandamise, kaubanduse ja avalike teenuste jaoks, ühendades kaugemad kogukonnad filiaalide ja digitaalsete kanalite kaudu.