Asutatud 1811. aastal ja asub Helsingis, Soome Pank on riigi keskpank ja Euroopa süsteemi liige. See panustab euroala rahapoliitikasse, väljastab pangatähti, haldab reserve, jälgib makseid ja jälgib finantsstabiilsust. Uuringud ja analüüs, järelevalve tugi ja kriiside ennetamise töö toetavad vastupidavat finantsüsteemi.