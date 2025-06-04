Eesti Pank (Bank of Estonia) asutati 1919. aastal ja taastati 1990. aastal. Eesti Pank on Eesti keskpank, mille peakorter asub Tallinnas. See väljastab valuutat eurotsoonis, viib läbi rahapoliitikat koos Euroopa Keskpangaga, haldab reserve, jälgib maksesüsteeme ja toetab finantsstabiilsust. Uuringute, statistika ja poliitikasoovituste kaudu toetab see hinnastabiilsust ja vastupidavat finantssektorit Eesti avatud, tehnoloogial põhinevas majanduses.