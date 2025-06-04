Küprose Pank (BoC) asutati 1899. aastal ja selle peakorter asub Nikosias. Küprose Pank on riigi suurim pangagrupp. See pakub universaalpangandust – igapäevaseid kontosid, kaarte, hüpoteeke, väikeettevõtete ja ettevõtete laene, rahahalduse, varateenuseid ja kindlustust – riikliku filiaalide, sularahaautomaatide ja arenenud digitaalsete kanalite kaudu. BoC teenindab leibkondi, ettevõtjaid ja suuri firmasid, toetades Küprose finantsüsteemi ja rahvusvahelisi äriteenuseid.