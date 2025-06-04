Código SWIFT de Armeconombank en Armenia

ARECAM22XXX es el código SWIFT estándar utilizado para la sede central de Armeconombank en {{city}}. Otras entidades de Armeconombank, como sucursales en diferentes países o unidades de negocio, pueden tener sus propios códigos SWIFT, especialmente para operaciones de banca corporativa o de inversión. La diferencia radica en la ubicación o el propósito comercial, pero para la mayoría de las transferencias personales y de pequeñas empresas a Armenia, ARECAM22XXX es el código correcto y suficiente.