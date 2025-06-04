Send money to Dominican Republic faster ⚡️

Regístrate y envía dinero
Enviar dinero a Dominican Republic es rápido y fácil con Xe. Regístrate gratis o inicia sesión en tu cuenta de Xe. Después, elige la divisa a la que quieres transferir y el monto. Procede a añadir la información del recipiente. Finalmente, confirma y paga tu transferencia, ¡De lo demás nos preocupamos nosotros!

1. Sign up for free

¡Rápido y fácil! Solo necesitamos tu correo electrónico e información adicional.

2. Start your transfer

Elige la divisa a la que quieres transferir, cuanto y a qué destino.

3. Get the best rates

Ofrecemos tipos de cambio increíbles, y somos transparentes sobre cualquier comisión adicional que te vayamos a cobrar.

4. Send your money

Confirmaremos el tiempo de envío antes de que confirmes tu transferencia. Envía tus fondos a Xe, y te mantendremos informado a lo largo del proceso.

How long does it take to send money to Dominican Republic?

Sending money to Dominican Republic (DOP) from United States (USD) can take between just minutes up to 3 business days, depending on your payment method. On many popular routes, Xe can send your money as a same day transfer or even an instant money transfer once we receive your funds.

How much does it cost to send money to Dominican Republic?

Take advantage of the current Xe sending rate of 62.4 per Dólares estadounidenses for a transfer of 1000,00 US$ Dólares estadounidenses today and the recipient gets 62.400,00 DOP Pesos dominicanos. You may be able to pay by bank transfer for 0.00 in additional transfer fees.

Descarga la App
Transfiere a Dominican Republic con múltiples opciones de pago

There are multiple ways to send money to Dominican Republic. Depending on your currency selection, you can use your debit card, credit card, a direct debit (ACH) or bank transfer.

Tarjeta de Débito

Pagar por tu transferencia con una tarjeta de débito es fácil y rápido. Además, usualmente es más barato que pagar con tarjeta de crédito.

Tarjeta de Crédito

Pagar tu transferencia con tarjeta de crédito es fácil y rápido. Xe acepta Visa y Mastercard. ¡Envía dinero a Dominican Republic con tarjeta de crédito hoy!

Débito Directo (ACH)

Cuando uses débito bancario (ACH) para añadir fondos a tu transferencia, estás autorizando un pago desde tu banco al de nosotros. Toma un poco más de tiempo para que tu dinero llegue a Xe, y por consecuencia, puede hacer que tu transferencia tarde un poco más.

Transferencia Bancaria

Una transferencia bancaria es un pago digital que envía dinero diractamente desde una cuenta bancaria a otra. Transferencias pueden ser más lentas que un pago con tarjeta de crédito o débito, pero usualmente tienen las mejores tazas.

Best ways to receive money in Dominican Republic

There are multiple ways to receive money in Dominican Republic. You can use Xe's cash pickup or bank deposits.

Cash Pickup

Collect money from many cash pick-up locations throughout Dominican Republic. Available exclusively in the Xe app. Pickup instantly.

Bank Deposits

Send money directly to bank accounts throughout Dominican Republic.

Deposited in minutes.

Mobile Wallets

Send directly to your loved one’s mobile in Dominican Republic using trusted providers. Exclusively in the latest version of the Xe app.

Deposited instantly.

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros usuarios confiaron en año pasado más de $115 billones en transferencias internacionales. Con tipos de cambio transparentes y una plataforma simple, hacemos más fácil el enviar dinero a otros países.

