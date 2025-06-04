Gráficos de Xe Currency: de ZWD a UZS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de ZWD a UZS

Dólar zimbabuense a Som uzbeko

1 ZWD = 0 UZS

6 sept 2025, 9:07 UTC - 6 sept 2025, 9:07 UTC
ZWD/UZS cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

zwd

ZWD - Dólar zimbabuense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar zimbabuense más popular es de ZWD a USD. El código de la divisa Zimbabwean Dollars es ZWD. El símbolo de esta divisa es Z$.

uzs

UZS - Som uzbeko

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Som uzbeko más popular es de UZS a USD. El código de la divisa Uzbekistani Sums es UZS. El símbolo de esta divisa es лв.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17151
GBP / EUR1,15263
USD / JPY147,409
GBP / USD1,35032
USD / CHF0,799341
USD / CAD1,38349
EUR / JPY172,691
AUD / USD0,655848

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

