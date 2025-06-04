Gráficos de Xe Currency: de XLM a LUF

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de XLM a LUF

Stellar Lumen a Luxembourg Franc

1 XLM = 0 LUF

6 sept 2025, 0:07 UTC - 6 sept 2025, 0:07 UTC
XLM/LUF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

xlm

XLM - Stellar Lumen

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Stellar Lumen más popular es de XLM a USD. El código de la divisa Stellar Lumens es XLM.

More Stellar Lumen info

LUF - Luxembourg Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Luxembourg Franc más popular es de LUF a USD. El código de la divisa Luxembourg Francs es LUF.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17163
GBP / EUR1,15274
USD / JPY147,422
GBP / USD1,35058
USD / CHF0,798203
USD / CAD1,38343
EUR / JPY172,723
AUD / USD0,656087

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

