Gráficos de Xe Currency: de XEU a KMF

Gráfico de XEU a KMF

European Currency Unit a Franco de las Comoras

1 XEU = 0 KMF

5 sept 2025, 18:23 UTC - 5 sept 2025, 18:23 UTC
XEU/KMF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

kmf

KMF - Franco de las Comoras

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco de las Comoras más popular es de KMF a USD. El código de la divisa Comorian Francs es KMF. El símbolo de esta divisa es CF.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17229
GBP / EUR1,15279
USD / JPY147,317
GBP / USD1,35139
USD / CHF0,797913
USD / CAD1,38437
EUR / JPY172,698
AUD / USD0,655466

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

