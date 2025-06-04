Gráficos de Xe Currency: de TVD a TMM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de TVD a TMM

Dólar de Tuvalu a Turkmenistani Manat

1 TVD = 0 TMM

5 sept 2025, 14:05 UTC - 5 sept 2025, 14:05 UTC
TVD/TMM cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

tvd

TVD - Dólar de Tuvalu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Tuvalu más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

tmm

TMM - Turkmenistani Manat

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Turkmenistani Manat más popular es de TMM a USD. El código de la divisa Turkmenistani Manats es TMM.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17559
GBP / EUR1,15274
USD / JPY147,043
GBP / USD1,35515
USD / CHF0,797595
USD / CAD1,38077
EUR / JPY172,863
AUD / USD0,658622

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

