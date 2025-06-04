Gráficos de Xe Currency: de SYP a GEL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SYP a GEL

Libra siria a Lari georgiano

1 SYP = 0 GEL

5 sept 2025, 1:43 UTC - 5 sept 2025, 1:43 UTC
SYP/GEL cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

syp

SYP - Libra siria

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra siria más popular es de SYP a USD. El código de la divisa Syrian Pounds es SYP. El símbolo de esta divisa es £.

gel

GEL - Lari georgiano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Lari georgiano más popular es de GEL a USD. El código de la divisa Georgian Lari es GEL. El símbolo de esta divisa es ₾.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16630
GBP / EUR1,15312
USD / JPY148,234
GBP / USD1,34488
USD / CHF0,804993
USD / CAD1,38108
EUR / JPY172,885
AUD / USD0,652673

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

