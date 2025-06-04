Gráficos de Xe Currency: de MUR a TND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de MUR a TND

Rupia de Mauricio a Dinar tunisio

1 MUR = 0 TND

14 ago 2025, 11:30 UTC - 14 ago 2025, 11:30 UTC
MUR/TND cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

mur

MUR - Rupia de Mauricio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia de Mauricio más popular es de MUR a USD. El código de la divisa Mauritian Rupees es MUR. El símbolo de esta divisa es ₨.

tnd

TND - Dinar tunisio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dinar tunisio más popular es de TND a USD. El código de la divisa Tunisian Dinars es TND. El símbolo de esta divisa es د.ت.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16848
GBP / EUR1,16201
USD / JPY146,561
GBP / USD1,35780
USD / CHF0,805941
USD / CAD1,37829
EUR / JPY171,255
AUD / USD0,652423

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

