Gráficos de Xe Currency: de CHF a ANG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de CHF a ANG

Franco suizo a Florín holandés

1 CHF = 0 ANG

31 ago 2025, 11:30 UTC - 31 ago 2025, 11:30 UTC
CHF/ANG cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

chf

CHF - Franco suizo

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco suizo más popular es de CHF a USD. El código de la divisa Francos suizos es CHF. El símbolo de esta divisa es CHF.

More Franco suizo info
ang

ANG - Florín holandés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Florín holandés más popular es de ANG a USD. El código de la divisa Dutch Guilders (also called Florins) es ANG. El símbolo de esta divisa es ƒ.

More Florín holandés info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16846
GBP / EUR1,15596
USD / JPY147,035
GBP / USD1,35069
USD / CHF0,807052
USD / CAD1,37453
EUR / JPY171,804
AUD / USD0,653978

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo