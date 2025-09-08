Compare el tipo de cambio de LBBW EUR a GBP

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Formado mediante fusiones en la década de 1990 y con sede en Stuttgart, el LBBW es un importante banco regional que presta servicios en Baden-Württemberg y otras regiones. Ofrece financiación corporativa e inmobiliaria, mercados de capitales, servicios de comercio y exportación, gestión de activos y actúa como entidad central para las cajas de ahorro locales. Sus sucursales nacionales y oficinas internacionales prestan servicio a clientes de medianas y grandes empresas en sectores clave.