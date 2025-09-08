Compare el tipo de cambio de Komercni banka CZK a CHF

Komerční banka (KB). Fundado en 1990 y con sede en Praga, Komerční banka es un banco checo líder y forma parte de un grupo bancario internacional. Ofrece servicios de banca universal (cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos a consumidores y pymes, financiación corporativa, mercados y custodia) a través de sucursales, cajeros automáticos y canales digitales avanzados. Su enfoque en la innovación y la calidad del servicio es la base de la relación de KB con particulares y empresas de todo el país.