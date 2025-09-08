Compare el tipo de cambio de K&H Bank HUF a USD

Los plazos de entrega para transferencias internacionales con K&H Bank de Hungría a Estados Unidos varían según el método de pago y el momento de la transacción. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días hábiles. Factores como los días festivos y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Consulta los horarios límite de K&H Bank Zrt para evitar retrasos.