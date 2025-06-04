Compara Bank of Estonia EUR con AUD tipo de cambio

,Eesti Pank (Banco de Estonia). Fundado en 1919 y restablecido en 1990, el Eesti Pank es el banco central de Estonia, con sede en Tallin. Emite moneda dentro del Eurosistema, ejecuta la política monetaria junto con el BCE, gestiona las reservas, supervisa los sistemas de pago y promueve la estabilidad financiera. Mediante investigación, estadísticas y asesoramiento político, impulsa la estabilidad de precios y un sector financiero resiliente en la economía abierta y tecnológica de Estonia.