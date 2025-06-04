Compara Bank of Cyprus EUR con AUD tipo de cambio

,Banco de Chipre (BoC). Fundado en 1899 y con sede en Nicosia, el Banco de Chipre es el mayor grupo bancario del país. Ofrece servicios de banca universal (cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes y empresas, gestión de efectivo, servicios patrimoniales y seguros) a través de sucursales en todo el país, cajeros automáticos y canales digitales avanzados. El BoC presta servicios a hogares, emprendedores y grandes empresas, consolidando el sistema financiero chipriota y los servicios comerciales internacionales.