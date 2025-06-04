Puede encontrar el código SWIFT de su sucursal en la tabla en la parte superior de esta página, que incluye los códigos SWIFT de Trustbank, Private Joint-stock Bank conocidos para sucursales en Tashkent. Si no está seguro de a qué sucursal está vinculada su cuenta, puede consultar su extracto bancario, visitar su portal de banca en línea o contactar directamente con la sucursal. En caso de duda, usar el código SWIFT de la sede central del banco es una alternativa segura.