Sucursales para Ambank (m) Berhad en Malasia

Puede encontrar el código SWIFT de su sucursal en la tabla en la parte superior de esta página, que incluye los códigos SWIFT Ambank (m) Berhad conocidos para sucursales. Si no está seguro de a qué sucursal está vinculada su cuenta, puede consultar su extracto bancario, visitar su portal de banca en línea o contactar directamente con la sucursal. En caso de duda, usar el código SWIFT de la sede central del banco es una alternativa segura.