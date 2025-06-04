Sucursales para Credit Agricole Italia S.p.a. en Vignola, Italia

Puedes encontrar el código SWIFT de tu sucursal en la tabla al principio de esta página, que lista los códigos SWIFT conocidos Credit Agricole Italia S.p.a. para sucursales en Vignola. Si no tienes claro a qué sucursal está vinculada tu cuenta, puedes consultar tu extracto bancario, visitar tu portal de banca online o contactar directamente con la sucursal. En caso de duda, emplear el código SWIFT de la sede central del banco es una alternativa segura.