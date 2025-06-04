Sucursales para Baden-wuerttembergische Bank (trading As Landesbank Baden-wuerttemberg) en Singen (hohentwiel), Alemania

Puedes encontrar el código SWIFT de tu sucursal en la tabla al principio de esta página, que lista los códigos SWIFT conocidos Baden-wuerttembergische Bank (trading As Landesbank Baden-wuerttemberg) para sucursales en Singen (hohentwiel). Si no tienes claro a qué sucursal está vinculada tu cuenta, puedes consultar tu extracto bancario, visitar tu portal de banca online o contactar directamente con la sucursal. En caso de duda, emplear el código SWIFT de la sede central del banco es una alternativa segura.