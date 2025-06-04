Un código SWIFT es un identificador único que se utiliza para reconocer a bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene entre 8 y 11 caracteres e incluye información sobre el banco, el país, la ubicación y, en ocasiones, una sucursal específica.