El código SWIFT de CLEARBANK LIMITED es
CLRBGB22 137
Nombre del banco
CLEARBANK LIMITED
Ciudad
WROXHAM
Dirección
HILL HOUSE, SKINNERS LANE, WROXHAM, NORFOLK, NR12 8SJ
País
UNITED KINGDOM
El código SWIFT se verifica y actualiza periódicamente
Total
¿Cuándo debería usar CLRBGB22137?
Los códigos SWIFT se emplean para cerciorar que tu dinero llegue al lugar correcto al enviar o recibir dinero a través de fronteras. Usa CLRBGB22137 cuando quieras enviar dinero a CLEARBANK LIMITED en la dirección, ciudad y país mencionados arriba. Confirma siempre que el código SWIFT que usas pertenece al banco de destino.
Desglosando CLRBGB22137
Los códigos SWIFT/BIC están compuestos por 8 a 11 letras y números para identificar un banco y sucursal específicos en el mundo.
Código bancario (CLRB): Estas 4 letras representan CLEARBANK LIMITED
Código de país (GB): Estas dos letras muestran que el país del banco es Reino Unido.
Código de ubicación (22): Estos dos caracteres indican la ubicación de la sede central del banco.
Código de sucursal (137): Estos 3 dígitos especifican una rama concreta. Los códigos BIC que terminan en 'XXX', se refieren a la sede central del banco.
CLEARBANK LIMITED
|Código SWIFT
|CLRBGB22137
|Código SWIFT (8 caracteres)
|CLRBGB22
|Código de sucursal
|137
|Nombre del banco
|CLEARBANK LIMITED
|Nombre de la sucursal
|CLEARBANK LIMITED
|Dirección
|HILL HOUSE
|Ciudad
|WROXHAM
|País
|Reino Unido
CLEARBANK LIMITED detalles del código
Los códigos SWIFT correctos son fundamentales para evitar problemas o retrasos en tus transferencias. Antes de usar el código SWIFT, cerciórate de:
Verifica el banco: Verifica dos veces que el nombre del banco coincida con el del banco.
Consulta el nombre de la sucursal: Si usas un código SWIFT específico de una sucursal, cerciórate de que esa rama coincida con la rama del destinatario.
Confirma el país: Los bancos tienen ubicaciones en todo el mundo. Verifica que el código SWIFT corresponda al país del banco de destino.
Elige Xe al enviar dinero a CLEARBANK LIMITED
Mejores tarifas
Compáranos con tu banco y descubre los ahorros. Nuestros tipos suelen superar a los grandes bancos, maximizando el valor de tu transferencia.
Tarifas más bajas
Te mostramos todas las comisiones por adelantado antes de que confirmes tu transferencia para que sepas exactamente por qué estás pagando. Nuestras comisiones más bajas significan más ahorros para ti.
Transferencias más rápidas
La mayoría de los traslados se completan el mismo día. Entendemos que, cuando se trata de tu dinero, el momento es importante.
Xe 24/5 soporte experto global de transferencias
¿Necesitas ayuda con tu transferencia internacional de dinero SWIFT? Estamos aquí para ayudarte: ¡conéctate con nosotros hoy mismo para recibir apoyo personalizado!
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
¿Listo para enviar dinero a CLEARBANK LIMITED?
Xe facilita enviar dinero a CLEARBANK LIMITED y a miles de otros bancos en todo el mundo. Con soporte para más de 130 monedas y transferencias a 190 países, puedes enviar dinero con confianza.
Preguntas frecuentes sobre CLRBGB22137
Un código SWIFT es un identificador único empleado para reconocer bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias a nivel Mundial. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene 8 u 11 caracteres e incluye información sobre el banco, país, ubicación y, a veces, una sucursal específica.
No siempre. Algunos bancos emplean un único código SWIFT (normalmente el código de la oficina central que termina en XXX) para todas las sucursales. Otros asignan códigos SWIFT únicos a ramas individuales, a menudo con los tres últimos caracteres específicos. Si el destinatario proporciona un código específico de la sucursal, lo mejor es usarlo; puede ayudar a acelerar el procesamiento o cerciorar que el pago llegue más rápido al lugar correcto.
Deberías usar CLRBGB22137 al enviar o recibir transferencias bancarias internacionales a CLEARBANK LIMITED en la ciudad y dirección mencionadas anteriormente. Identifica el banco y la sucursal del destinatario, especialmente al enviar fondos a través de fronteras a través de la red SWIFT. Algunos países y tipos de pago pueden no requerir un código SWIFT, así que siempre consulta con tu destinatario o banco antes de iniciar la transferencia.
El código SWIFT/ BICCLRBGB22137 es para CLEARBANK LIMITED transferencias internacionales. Aquí tienes un desglose de lo que significa cada parte del código:
CLRB – Este es el código bancario, que representa CLEARBANK LIMITED
GB – Este es el código del país, que muestra que el banco está ubicado en Reino Unido
22 – Este es el código de ubicación, que indica la sedecentral del banco
137 – Este es el código de la sucursal, y cuando aparece como 'XXX', se refiere a la oficina principal o a la sucursal principal
Sí, CLEARBANK LIMITED puede operar en varias sucursales. Cada sucursal puede atender diferentes regiones, ofrecer servicios distintos y—en lo que respecta a transferencias bancarias internacionales—algunas incluso pueden usar códigos SWIFT distintos. Es importante identificar la sucursal específica donde se encuentra tu cuenta al proporcionar instrucciones de pago.
Si usas el código SWIFT incorrecto, tu pago podría retrasar, ser desviado o incluso rechazado por el banco receptor. En algunos casos, los fondos pueden ser devueltos al remitente y pueden aplicar cargos adicionales. Cerciórate siempre de que el código SWIFT coincida con tu sucursal o el código oficial de la oficina central. Si tienes dudas, contacta con CLEARBANK LIMITED antes de que se realice la transferencia.
Renuncia
Los códigos SWIFT, nombres de bancos, direcciones y otra información relacionada proporcionada en esta página son solo para fines informativos generales. Aunque nos esforzamos por garantizar la precisión, Xe no garantiza que la información sea completa, actual o libre de errores. Los detalles pueden cambiar sin previo aviso y pueden no reflejar los datos más recientes disponibles de las respectivas instituciones financieras.
Xe no hace ninguna declaración respecto a la posición legal, estatus regulatorio o integridad operativa de ningún banco, institución financiera o intermediario que se incluya. No respaldamos ni verificamos la legitimidad de ninguna entidad involucrada, ni asumimos ninguna responsabilidad por el uso de la información proporcionada.
Cualquier transacción financiera o decisión tomada basar en esta información se realiza bajo tu propio riesgo. Xe no será responsable de ninguna pérdida, retraso o daño derivado de la confianza en los datos, ni de cualquier trato con terceros cuya información se muestre en este sitio.
Recomendamos que verifique de forma independiente todos los detalles con la entidad financiera correspondiente antes de iniciar cualquier transacción.
Este aviso legal se proporciona únicamente en inglés y no fue traducido. Aunque el resto de esta página puede aparecer en el idioma que elegiste, la advertencia legal permanece en inglés para preservar su exactitud e intención.