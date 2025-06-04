Send money to Poland from the United Kingdom
Get the best exchange rates for GBP to PLN and send secured online money transfers from the United Kingdom to Poland instantly.
Best ways to receive money in Poland from the UK
The best way to receive money in Poland is to use bank deposits.
Why use Xe to send money to Poland?
En 4 simples pasos puedes enviar dinero a Poland
Enviar dinero a Poland es rápido y fácil con Xe. Regístrate gratis o inicia sesión en tu cuenta de Xe. Después, elige la divisa a la que quieres transferir y el monto. Procede a añadir la información del recipiente. Finalmente, confirma y paga tu transferencia, ¡De lo demás nos preocupamos nosotros!
1. Regístrate gratis
¡Rápido y fácil! Solo necesitamos tu correo electrónico e información adicional.
2. Comienza tu transferencia
Elige la divisa a la que quieres transferir, cuanto y a qué destino.
3. Obtén el mejor tipo de cambio
Ofrecemos tipos de cambio increíbles, y somos transparentes sobre cualquier comisión adicional que te vayamos a cobrar.
4. Envía tu dinero
Confirmaremos el tiempo de envío antes de que confirmes tu transferencia. Envía tus fondos a Xe, y te mantendremos informado a lo largo del proceso.
How long does it take to send money to Poland?
Sending money to Poland (PLN) from United Kingdom (GBP) can take between just minutes up to 3 business days, depending on your payment method. On many popular routes, Xe can send your money as a same day transfer or even an instant money transfer once we receive your funds.
How much does it cost to send money to Poland?
Take advantage of the current Xe sending rate of 4.7762 per Libras esterlinas for a transfer of £1,000.00 Libras esterlinas today and the recipient gets PLN 4,776.21 Zlotys polacos. You may be able to pay by bank transfer for 0.00 in additional transfer fees.
Con más de 30 años de experiencia, Xe facilita envíos de dinero internacionales simples, rápidos y seguros. Descubre lo que más les gusta a nuestros usuarios enviando dinero con Xe.
Descarga la aplicación de Xe para comenzar a enviar dinero a Poland
La aplicación de Xe tiene todo lo que necesitas para transferencias internacionales. Es fácil, seguro y no hay comisiones ocultas. Descarga la aplicación de Xe para iOS o android y empieza a enviar dinero a Poland hoy!
Transfiere a Poland con múltiples opciones de pago.
Contamos con múltiples maneras de enviar dinero a Poland. Dependiendo de tu divisa, puedes usar tarjeta de débito, tarjeta de crédito, débito directo (ACH) o transferencia bancaria.
Tarjeta de Débito
Pagar por tu transferencia con una tarjeta de débito es fácil y rápido. Además, usualmente es más barato que pagar con tarjeta de crédito.
Tarjeta de Crédito
Pagar tu transferencia con tarjeta de crédito es fácil y rápido. Xe acepta Visa y Mastercard. ¡Envía dinero a Poland con tarjeta de crédito hoy!
Débito Directo (ACH)
Cuando uses débito bancario (ACH) para añadir fondos a tu transferencia, estás autorizando un pago desde tu banco al de nosotros. Toma un poco más de tiempo para que tu dinero llegue a Xe, y por consecuencia, puede hacer que tu transferencia tarde un poco más.
Transferencia Bancaria
Una transferencia bancaria es un pago digital que envía dinero directamente desde una cuenta bancaria a otra. Transferencias pueden ser más lentas que un pago con tarjeta de crédito o débito, pero usualmente tienen las mejores tazas.
¿Quieres enviar dinero a Poland? Es simple, fácil y rápido.
Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros usuarios confiaron en año pasado más de $115 billones en transferencias internacionales. Con tipos de cambio transparentes y una plataforma simple, hacemos más fácil el enviar dinero a otros países.
Poland Money Transfer Frequently Asked Questions (FAQs)
Do you have questions about sending money to Poland? Read our FAQs to learn more.
Es fácil y rápido enviar dinero con Xe a Poland.
Inicia sesión con tu cuenta de Xe o regístrate gratis.
Inicia tu transferencia a Poland, elige la divisa que quieres transferir y el monto total.
Añade los datos del recipiente.
Paga tu transferencia. Aceptamos débito directo, transferencias bancarias y pagos con tarjeta.
Confirma tu transferencia y déjanos el resto a nosotros
Algunas de nuestras transferencias a Poland incluyen una pequeña comisión, dependiendo de cuanto quieras transferir y tu método de pago. Te haremos saber sobre esta comisión previo a que confirmes tu transferencia.
Tu dinero tardará entre 1 a 4 días hábiles para llegar a Poland, aunque muchas transferencias llegan mucho antes. Antes de confirmar tu transferencia, verás un estimado mucho más exacto de cuánto tiempo se demorará en llegar después de hacer el pago.
You can send up to £350,000 GBP (or the currency equivalent) to Poland online. If you’d like to send more than that, you can contact our dedicated team to arrange a larger transfer.
La mejor manera de enviar dinero a Poland dependerá de que esperas al hacer una transferencia. El método de pago que elijas puede impactar la velocidad de tu transferencia, y también puede requerir un pago de comisiones extra. Puedes leer más en detalle sobre nuestros métodos de pago aquí.
Using a mobile wallet is simple and easy. With Xe, you can send money to mobile wallets in over 35 countries. Learn more about Xe's mobile wallet.
In the Xe app, create or login to your account and choose the 'Mobile wallet' delivery option. Once you've confirmed your transfer and we've received your payment, we'll send your money straight to your recipient's mobile wallet app.