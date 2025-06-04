Send money to Dominican Republic faster ⚡️
En 4 simples pasos puedes enviar dinero a Dominican Republic
Enviar dinero a Dominican Republic es rápido y fácil con Xe. Regístrate gratis o inicia sesión en tu cuenta de Xe. Después, elige la divisa a la que quieres transferir y el monto. Procede a añadir la información del recipiente. Finalmente, confirma y paga tu transferencia, ¡De lo demás nos preocupamos nosotros!
1. Regístrate gratis
¡Rápido y fácil! Solo necesitamos tu correo electrónico e información adicional.
2. Comienza tu transferencia
Elige la divisa a la que quieres transferir, cuanto y a qué destino.
3. Obtén el mejor tipo de cambio
Ofrecemos tipos de cambio increíbles, y somos transparentes sobre cualquier comisión adicional que te vayamos a cobrar.
4. Envía tu dinero
Confirmaremos el tiempo de envío antes de que confirmes tu transferencia. Envía tus fondos a Xe, y te mantendremos informado a lo largo del proceso.
How long does it take to send money to Dominican Republic?
Sending money to Dominican Republic (DOP) from United States (USD) can take between just minutes up to 3 business days, depending on your payment method. On many popular routes, Xe can send your money as a same day transfer or even an instant money transfer once we receive your funds.
How much does it cost to send money to Dominican Republic?
Take advantage of the current Xe sending rate of 62.4 per Dólares estadounidenses for a transfer of $1,000.00 Dólares estadounidenses today and the recipient gets DOP 62,400.00 Pesos dominicanos. You may be able to pay by bank transfer for 0.00 in additional transfer fees.
Transfiere a Dominican Republic con múltiples opciones de pago.
Contamos con múltiples maneras de enviar dinero a Dominican Republic. Dependiendo de tu divisa, puedes usar tarjeta de débito, tarjeta de crédito, débito directo (ACH) o transferencia bancaria.
Tarjeta de Débito
Pagar por tu transferencia con una tarjeta de débito es fácil y rápido. Además, usualmente es más barato que pagar con tarjeta de crédito.
Tarjeta de Crédito
Pagar tu transferencia con tarjeta de crédito es fácil y rápido. Xe acepta Visa y Mastercard. ¡Envía dinero a Dominican Republic con tarjeta de crédito hoy!
Débito Directo (ACH)
Cuando uses débito bancario (ACH) para añadir fondos a tu transferencia, estás autorizando un pago desde tu banco al de nosotros. Toma un poco más de tiempo para que tu dinero llegue a Xe, y por consecuencia, puede hacer que tu transferencia tarde un poco más.
Transferencia Bancaria
Una transferencia bancaria es un pago digital que envía dinero directamente desde una cuenta bancaria a otra. Transferencias pueden ser más lentas que un pago con tarjeta de crédito o débito, pero usualmente tienen las mejores tazas.
Best ways to receive money in Dominican Republic
There are multiple ways to receive money in Dominican Republic. You can use Xe's cash pickup or bank deposits.
Cash Pickup
Collect money from many cash pick-up locations throughout Dominican Republic. Available exclusively in the Xe app. Pickup instantly.
Bank Deposits
Send money directly to bank accounts throughout Dominican Republic.
Deposited in minutes.
Mobile Wallets
Send directly to your loved one’s mobile in Dominican Republic using trusted providers. Exclusively in the latest version of the Xe app.
Deposited instantly.
Dominican Republic Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Tienes más preguntas sobre transferencias de dinero a Dominican Republic? Lee nuestros FAQs para aprender más.
Es fácil y rápido enviar dinero con Xe a Dominican Republic.
Inicia sesión con tu cuenta de Xe o regístrate gratis.
Inicia tu transferencia a Dominican Republic, elige la divisa que quieres transferir y el monto total.
Añade los datos del recipiente.
Paga tu transferencia. Aceptamos débito directo, transferencias bancarias y pagos con tarjeta.
Confirma tu transferencia y déjanos el resto a nosotros
Algunas de nuestras transferencias a Dominican Republic incluyen una pequeña comisión, dependiendo de cuanto quieras transferir y tu método de pago. Te haremos saber sobre esta comisión previo a que confirmes tu transferencia.
Tu dinero tardará entre 1 a 4 días hábiles para llegar a Dominican Republic, aunque muchas transferencias llegan mucho antes. Antes de confirmar tu transferencia, verás un estimado mucho más exacto de cuánto tiempo se demorará en llegar después de hacer el pago.
Puedes enviar hasta $535.000 USD (o el equivalente a tu divisa) a Dominican Republic en línea. Si necesitas transferir un monto mayor, puedes contactar a nuestro equipo para que te ayuden a realizar la transferencia.
La mejor manera de enviar dinero a Dominican Republic dependerá de que esperas al hacer una transferencia. El método de pago que elijas puede impactar la velocidad de tu transferencia, y también puede requerir un pago de comisiones extra. Puedes leer más en detalle sobre nuestros métodos de pago aquí.
Para enviar dinero a una cartera móvil:
Log in to your Xe account online or in the app.
Click 'Send' in the app, or 'Send money' online.
Choose the 'Destination country'.
Complete 'You send' or 'Recipient gets' field.
Select a payment method. For urgent transfers, use debit or credit card.
Choose 'Mobile wallet' as the delivery option.
Provide the transfer reason.
Pay for your transfer.
We'll send the money to the recipient's mobile wallet upon receiving your payment.