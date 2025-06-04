Convierta 1 Syrian Pound a Chilean Peso - Syrian Pounds a Chilean Pesos
1 Syrian Pound =
0.074473364 Chilean Peso
1 CLP = 13.4276 SYP
Usamos la tasa del mercado medio para nuestro conversor. Esto solo tiene fines informativos. No recibirás esta tasa cuando envíes dinero. Consulta las tasas de envío.
Gráfico de SYP a CLP
1 SYP = 0 CLP
|Estadística
|Últimos 30 días
|Últimos 30 días
|Últimos 90 días
|alto
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|Mínimo
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|Media
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|Volatilidad
|0.00%
|0.00%
|0.00%
Información de divisas
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
