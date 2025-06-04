Gráficos de Xe Currency: de XEU a XOF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de XEU a XOF

European Currency Unit a CFA Franc

1 XEU = 0 XOF

Sep 5, 2025, 18:15 UTC - Sep 5, 2025, 18:15 UTC
XEU/XOF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

xof

XOF - CFA Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de CFA Franc más popular es de XOF a USD. El código de la divisa CFA Francs es XOF. El símbolo de esta divisa es CFA.

More CFA Franc info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17219
GBP / EUR1.15263
USD / JPY147.320
GBP / USD1.35110
USD / CHF0.797961
USD / CAD1.38486
EUR / JPY172.687
AUD / USD0.655271

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

