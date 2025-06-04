Gráficos de Xe Currency: de XEU a MKD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de XEU a MKD

European Currency Unit a Macedonian Denar

1 XEU = 0 MKD

Sep 5, 2025, 18:06 UTC - Sep 5, 2025, 18:06 UTC
XEU/MKD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

mkd

MKD - Macedonian Denar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Macedonian Denar más popular es de MKD a USD. El código de la divisa Macedonian Denars es MKD. El símbolo de esta divisa es ден.

More Macedonian Denar info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17231
GBP / EUR1.15263
USD / JPY147.319
GBP / USD1.35124
USD / CHF0.797907
USD / CAD1.38478
EUR / JPY172.703
AUD / USD0.655391

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

